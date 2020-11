Ex-Fed-Chefin Biden nominiert Yellen als US-Finanzministerin

Vor der Wahl hatten sich Republikaner und Demokraten nicht auf ein zweites Konjunkturpaket für die US-Wirtschaft einigen können - das wäre eine weitere Aufgabe für Yellen. Nach ihrer Nominierung schrieb sie am Montag bei Twitter, man müsse „den amerikanischen Traum wiederherstellen - eine Gesellschaft, in der jeder sein Potenzial erfüllen und von noch mehr für seine Kinder träumen kann“.



Bereits am Sonntag hatte Biden sein Kommunikationsteam für das Weiße Haus vorgestellt, das aus erfahrenen Frauen besteht. Die prominente Rolle der Regierungssprecherin geht demnach an Jen Psaki.