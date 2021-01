Bundesfinanzminister Olaf Scholz sprach von einer ausgezeichneten Wahl. „Als ehemalige Präsidentin der US–Notenbank verfügt sie über eine herausragende Expertise und Erfahrung für ihre neue Aufgabe“, sagte der SPD–Politiker der Nachrichtenagentur Reuters. „Die gemeinsamen Herausforderungen sind riesig, aber auch die Chancen.“ Ein zentrales Thema in den nächsten Monaten werde die Besteuerung der digitalen Wirtschaft und eine effektive globale Mindestbesteuerung sein. „Ich setze auf entscheidende Fortschritte und eine Einigung auf OECD–Ebene im Sommer. Die Coronapandemie zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass jedes Unternehmen seinen fairen Beitrag leistet.“



Mehr zum Thema: Yellens künftiger Kurs in der Finanzpolitik wird auch über den Kurs der Notenbank Fed entscheiden. Damit wird die Keynesianerin zur wichtigsten Person in der Weltwirtschaft.