Ex-Frau von Nelson Mandela: Staatsbegräbnis für Anti-Apartheidskämpferin Winnie Mandela

JohannesburgNach ihrem Tod mit 81 Jahren soll Winnie Madikizela-Mandela, die Ex-Frau des Freiheitskämpfers Nelson Mandela, mit einem Staatsbegräbnis in Südafrika beigesetzt werden. Am 11. April soll zunächst eine Gedenkfeier für die Anti-Apartheidskämpferin abgehalten werden, drei Tage später wird das Staatsbegräbnis in Johannesburg stattfinden, wie Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am Dienstag mitteilte. Madikizela-Mandela starb am Montag.