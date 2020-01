Ex-Irak-Botschafter Ekkehard Brose „Deutschland darf den Irak nicht allein lassen, auch militärisch“

Muss angesichts der Lage der gesamte Bundeswehreinsatz im Krisenland Irak hinterfragt werden? Außenminister Heiko Maas sagte, die Bundewehr werde nicht gegen den Willen der irakischen Regierung im Land bleiben.

Richtig, die Bundeswehr ist auf Bitten der irakischen Regierung im Land. Das irakische Parlament hat am Montag dieser Woche einen Entschluss gefasst, mit dem ausländische Streitkräfte zum Verlassen des Irak aufgefordert werden. Das können wir nicht ignorieren; der Beschluss reflektiert die aufgebrachte Stimmung der gesamten Öffentlichkeit unmittelbar nach dem tödlichen Angriff der USA gegen den iranischen General Suleimani mitten in Bagdad. Auch der irakische stellvertretende Vorsitzende der Volksmobilisierung, al-Muhandis, ist dabei ums Leben gekommen. Der Parlamentsbeschluss wird jedoch nicht das Ende der Geschichte sein, zumal die sunnitischen und kurdischen Abgeordneten sich daran nicht beteiligt haben. Es war eher ein Auftakt zur genauen Bestimmung der irakischen Position. Verbindlich formuliert wird diese letztlich von der Regierung des Irak.

Irakische Zustimmung vorausgesetzt, bleibt der Einsatz der Bundeswehr in Irak meines Erachtens sinnvoll, weil er fest eingebunden ist in das politische Ziel, die Unabhängigkeit und Stabilität des Landes inmitten vieler destabilisierender Kräfte im Innern wie von außen aufrecht zu erhalten. In dieselbe Richtung wirken die viel umfangreicheren deutschen zivilen Maßnahmen. Die Bereiche ergänzen sich.