Ex-Irak-Botschafter Ekkehard Brose „Deutschland darf den Irak nicht allein lassen, auch militärisch“

Und was hat sich seitdem verändert?

Erste Erfolge im militärischen Kampf gegen den IS stellten sich ein, unter großen irakischen Verlusten, gerade bei der Volksmobilisierung. Von Anfang an hieß das Motto auf Seiten der Regierung Abadi, nach dem Sieg auf dem Schlachtfeld müsse der Kampf auch politisch gewonnen werden. Einen erheblicher Teil meiner Energie habe ich vor Ort diesem Ziel gewidmet: Gemeinsam mit den Vereinten Nationen und den irakischen und ausländischen Partnern die Rückkehr der Vertriebenen in die vom IS befreiten Gebiete ermöglichen. Inzwischen ist der IS in der Fläche besiegt und mehr als zwei Drittel – 4,5 von 6 Millionen Menschen – leben wieder in ihren alten Wohngegenden, aus denen sie der IS vertrieben hatte. Viele Probleme ziehen sich allerdings wie ein roter Faden durch die irakische Realität, bis heute. Die innere Schwäche aller staatlichen Strukturen, die Korruption, eine mutige, aber viel zu schwache Zivilgesellschaft.