Ex-Präsident Obama übt scharfe Kritik an Trump

WashingtonDer frühere US-Präsident Barack Obama hat in einem ungewöhnlichen Schritt seinen Nachfolger Donald Trump scharf kritisiert. Über Parteigrenzen hinweg rief Obama dazu auf, die Regierung seines Nachfolgers bei den Zwischenwahlen am 6. November abzustrafen. Zwei Monate vor den Kongresswahlen kritisierte der frühere Präsident am Freitag in einer Rede vor Studenten in Urbana-Champaign im US-Bundesstaat Illinois Inhalt und Stil der Trump-Regierung.