Ex-Präsident Trump: Gerichtsanhörung zur Frage seiner Immunität

08. Januar 2024 | Quelle: dpa

Vor Prozess wegen Wahlbetrugs: Ist Donald Trump durch seine Immunität als Präsident geschützt? Bild: Bild: dpa

Ex-US-Präsident Donald Trump wird nach eigenen Angaben an diesem Dienstag zur Anhörung eines Berufungsgerichts über die Frage seiner Immunität im Zusammenhang mit einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs erscheinen. Er werde an der Verhandlung in Washington teilnehmen, schrieb er auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Natürlich habe er als Präsident der USA und Oberbefehlshaber Anspruch auf Immunität gehabt, ergänzte er.