Ex-Präsident: Trump holt vor Tausenden Anhängern gegen New Yorker Justiz aus

In einer wahlkampfähnlichen Rede vor Tausenden Anhängern hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump zum Rundumschlag gegen politische Rivalen und die New Yorker Justiz ausgeholt. „Sie haben jede Regierungsmacht mobilisiert, um mich, meine Familie, meine wunderbaren Angestellten und mein Unternehmen zu verfolgen – alles nur aus politischen Gründen“, sagte der Republikaner am Samstag vor der Menge, die zu der Veranstaltung unter freiem Himmel in Sarasota im Bundesstaat Florida kam.