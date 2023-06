Italien hat einen einmaligen Staatsakt für den prägendsten und umstrittensten Politiker der vergangenen Jahrzehnte veranstaltet. Schon Stunden vor Beginn der Trauerfeier fanden sich Anhänger am Dom ein, Männer, Frauen, Jugendliche und Rentner. Sie harrten in der heißen Mailänder Frühlingssonne aus, um ihren „Presidente” noch einmal zu sehen. „Wer nicht hüpft, der ist ein Kommunist”, johlen einige und springen sofort hoch. Die Szenen erinnerten eher an Fans im Fußballstadion als an Trauergäste bei einer Beerdigung.