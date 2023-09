Ex-US-Präsident: Trump über UAW-Streik – „In zwei Jahren seid ihr sowieso alle raus“

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat den im Moment in den USA stattfindenden Streik der Autogewerkschaft UAW als unwichtig bezeichnet, da die Umstellung auf Elektrofahrzeuge die Arbeiter seiner Meinung nach eh überflüssig machen wird. „Es ist völlig egal, was Sie bekommen, denn in zwei Jahren werden Sie alle weg sein“, sagte Trump vor mehreren hundert Arbeitern, die sich bei einem nicht gewerkschaftlich organisierten Autozulieferer außerhalb von Detroit versammelt hatten.