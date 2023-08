Ex-US-Präsident Wegen „Bullshit” vor Gericht: Trump wettert gegen Justiz

09. August 2023 | Quelle: dpa

Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Windham High School. Bild: Bild: dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach der erneuten Anklage gegen ihn derbe Töne angeschlagen. Er werde an Wahlkampfveranstaltungen nicht teilnehmen können, weil er wegen „Scheiße” (engl.: Bullshit) im Gerichtssaal sitze, schimpfte Trump bei einer Rede in Windham im US-Bundesstaat New Hampshire. Die Menge begann daraufhin zu jubeln und rief „Bullshit, Bullshit, Bullshit”. Trump wettert immer wieder heftig gegen die Justiz und macht diese verächtlich. Er verwendet in der Regel aber keine derartigen Kraftausdrücke. Unterdessen setzte die zuständige Richterin in dem Fall einen Anhörungstermin fest - Trump kann diesem allerdings fernbleiben.