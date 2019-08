Ex-US-Vizepräsident: Biden: Trump befeuert Rechtsextremismus von Weißen

Kritiker werfen Trump seit längerem vor, mit seiner Rhetorik gegen Migranten und politische Gegner den Rassismus im Land zu befeuern. Nach den blutigen Schusswaffenattacken der vergangenen Tage mehrten sich diese Vorwürfe. Zwei Schützen hatten am Wochenende in El Paso (Texas) an der Grenze zu Mexiko und in Dayton (Ohio) ein Blutbad angerichtet. Bei dem mutmaßlichen Täter von El Paso - einem 21-jährigen Weißen - gehen die Ermittler von einem rassistischen Motiv aus. Unter anderem soll er seine Attacke als Reaktion „auf die hispanische Invasion in Texas“ bezeichnet haben.