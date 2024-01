Exklusiv Bill Gates: „Staaten geben wieder zu wenig für Gesundheit aus“

Beim Hype um Künstliche Intelligenz will Gates Anwendungen früher in ärmere Länder bringen: „Neue Technologien verbreiten sich meistens in reichen Ländern“, sagte er. „Ärmere Länder erreichen sie meist mit deutlicher Verzögerung. Das dauert zu lange. Ich möchte diese Zeitspanne verkürzen oder sogar beseitigen.“ In Ländern wie den USA seien wir noch etwa 18 bis 24 Monate davon entfernt, dass die Bevölkerung KI in nennenswertem Umfang nutzt. „In afrikanischen Ländern rechne ich mit etwa drei Jahren.“



