Exklusive Umfrage Welcher US-Präsident wäre für die Weltwirtschaft am besten?

Relevant ist dessen Ausgang nicht nur für die USA. Der aktuelle Amtsinhaber Donald Trump beweist schließlich fast wöchentlich, wie groß sein Einfluss auf die gesamte Weltwirtschaft inklusive der deutschen ist. In welchen potenziellen US-Präsidenten setzten die Deutschen also ihre Hoffnungen? Das Meinungsforschungsinstitut Civey und die WirtschaftsWoche haben in den vergangenen Tagen etwa 8000 Teilnehmer aus Deutschland nach ihrer Meinung gefragt. Sie konnten auf die Frage, „Welcher dieser möglichen nächsten US-Präsidenten wäre Ihrer Meinung nach am besten für die Weltwirtschaft?“, mit „Donald Trump“, „Joe Biden“, „Bernie Sanders“, „Keiner der Genannten“ oder mit „Weiß ich nicht“ antworten. Das sind die Ergebnisse.