Exklusiver Gastbeitrag Der US-Haushalt ist außer Kontrolle geraten

Das muss nicht so sein. Nötig ist eine vernünftige Zielvorgabe für die Ausgaben als Anteil am BIP, die einen möglichen Weg in Richtung Haushaltskonsolidierung aufzeigt.



Diese Zielvorgabe bewegt sich sehr langsam, und der allmähliche Verlauf signalisiert sinnvollerweise keine Austerität. Die Bundesausgaben würden in einem Maße ansteigen, das geringfügig unter der Wachstumsrate des BIP liegt und somit im Lauf der Zeit zu geringeren Defiziten führen. Wenn es sich so entwickelt, hätte dieser Plan keine negativen Nachfrageeffekte auf das BIP. Laut einer Untersuchung des CBO, die ich während meiner Aussage vor dem Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses letzten November anführte, würde ein derartiges Ziel, im Gegensatz zu den aktuellen CBO-Prognosen explodierender Defizite, zu höherem BIP-Wachstum und höheren Pro-Kopf-Einkommen führen.