Expats in Russland Unternehmen sollten ihre Leute rausholen, solange es noch möglich ist

Mit dem Angriff auf die Ukraine erhöhte sich die Gefahr auch in Russland schlagartig. „Es gibt viele Faktoren, die die Sicherheitslage in Russland verschärft haben“, sagt Dotou. Einer davon sind die Sanktionen des Westens, die es Expats schwerer machen, ihr Geld aus Deutschland zu bekommen. Dazu kommt die Sorge, dass ein falscher Kommentar im Netz oder eine unvorsichtige Äußerung im Betrieb zum Krieg in der Ukraine die Mitarbeiter in Schwierigkeiten bringen könnten. Was die Situation ebenfalls verkompliziere, seien die schwindenden Möglichkeiten das Land zu verlassen. „Zu wissen, dass man nicht einfach nach Hause kann, belastet die Entsendeten“, sagt der BDAE-Berater. Noch könne man zum Beispiel über die Drehkreuze Doha oder Istanbul ausreisen. Wie lange das jedoch noch möglich bleibt, ist zunehmend fraglich. Auch die Versicherungssituation für Expats werde schwieriger. Wer krank wird, könne nicht mehr ohne Weiteres ausgeflogen werden. Policen könnten durch die Sanktionen nicht immer bezahlt werden, der Versicherungsschutz sei damit gefährdet.