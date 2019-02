Experiment in Finnland Grundeinkommen verbessert das Wohlbefinden

Das probeweise ausgezahlte bedingungslose Grundeinkommen in Finnland hat das Wohlbefinden der Empfänger gesteigert. Zu dieser Erkenntnis kommt ein am Freitag veröffentlichter vorläufiger Bericht über das zweijährige Experiment in dem Land. Fundierte Schlussfolgerungen könnten aber noch nicht gezogen werden, erklärte die finnische Sozialversicherungsbehörde Kela.