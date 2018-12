Außerdem ist der Gaspreis natürlich auch an den Ölpreis gekoppelt. Der ganze Staat Katar hängt am Tropf des Flüssigerdgas, des LNG. Die Expansion des LNG-Sectors, die schon vor einigen Monaten angekündigt wurde, ist signifikant. Abnehmer sind schon gefunden, die Verträge unterzeichnet mit China und Pakistan. Das Geld, was man da verdient, wird ein Surplus generieren, um die Kosten der Blockade zu stemmen. Die Kataris fürchten, dass die aktuelle Wirtschaftskrise in Saudi-Arabien, das durch sein großes Handelsbilanzdefizit und ein Minus bei den ausländischen Investitionen am Abgrund steht, die Saudis dazu verleitet, die Opec für eigene Wirtschaftsinteressen einzusetzen.