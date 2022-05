Experten hatten stärkeren Rückgang erwartet US-Inflation sinkt auf 8,3 Prozent – „Höhepunkt scheint überschritten“

Nach einer Zeit rasanter Anstiege ebbt die Inflation in den USA erstmals seit August vorigen Jahres ab. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im April auf 8,3 von 8,5 Prozent im März, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Beim Tanken machten sich günstigere Spritpreise nach den vom Ukraine-Schock ausgelösten Rekordständen an den Zapfsäulen bemerkbar.