Explosion Helfer in Beirut sehen keine Anzeichen für Überlebenden mehr

Nach drei Tagen Hoffen und Bangen haben die Rettungskräfte keine Hoffnung mehr, einen weiteren Überlebenden der Explosionskatastrophe in Beirut zu finden. Unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses gebe es „aus technischer Sicht“ keine Anzeichen für Leben mehr, sagte der Leiter des chilenischen Rettungsteams „Topos“ („Maulwürfe“), Francisco Lermanda, am Samstagabend in der libanesischen Hauptstadt vor Journalisten.