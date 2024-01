Der libanesische Militärexperte und frühere General Chalil Hilo bezeichnete die Situation als „sehr gefährlich”. Die Hisbollah werde einen „Angriff in ihrer Hochburg in Beirut nicht tolerieren”. Hinweise darauf könnte es am Mittwoch geben - in einer am Abend geplanten Rede von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah.