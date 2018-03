Explosion: Regierungschef der Palästinenser entgeht mutmaßlichem Anschlag in Gaza

GazaDer palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah ist am Dienstag im Gazastreifen offenbar einem Anschlag entgangen. Das Büro von Präsident Mahmud Abbas machte die radikal-islamische Hamas dafür verantwortlich. Die Wagenkolonne von Hamdallah sei Ziel der Explosion gewesen. Hamdallah selbst sagte, drei Fahrzeuge seien bei einer Explosion beschädigt worden, als sein Konvoi in das Palästinensergebiet gefahren sei. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass er unverletzt geblieben war. Hamdallah hat sein Büro im von Israel besetzten Westjordanland. Er reiste in den Gazastreifen, um eine Abfallverwertungsanlage einzuweihen. Hamdallah erklärte, er fühle sich der Einheit der beiden Palästinensergebiete verpflichtet.