Explosion: Russischer Militärblogger bei Explosion getötet – Verletztenzahl steigt

Der ukrainische Präsidentschaftsberater Mychajlo Podoljak sagte, in Russland mache sich „Inlandsterrorismus“ breit. Der Chef der an der Seite Russlands in der Ukraine kämpfenden Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, sagte, er würde dem „Regime in Kiew“ nicht die Schuld geben.