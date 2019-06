Explosionen am Donnerstag: Emirate vermuten staatlichen Sponsor hinter Attacken im Golf von Oman

NikosiaDie jüngsten Angriffe auf zwei Öltanker lassen sich nach Einschätzung der Vereinigten Arabischen Emirate auf einen staatlichen Sponsor zurückführen. Sein Land habe Belege dafür auf „sehr technische, offene und transparente“ Art und Weise dem UN-Sicherheitsrat präsentiert, sagte der Außenminister der Emirate, Scheich Abdullah bin Said Al Nahjan am Samstag. Mit anderen Ländern solle zusammengearbeitet werden, um eine weitere Eskalation der Spannungen am Golf zu verhindern, erklärte er nach Gesprächen mit seinem zyprischen Amtskollegen Nikos Christodoulides.