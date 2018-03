Explosiver Mix in der Sahelzone: EU setzt auf neue Anti-Terror-Truppe

Bamako/BrüsselWie schnell der Anti-Terror-Einsatz mit dem Tod enden kann, bekommen die deutschen Soldaten in Mali erst am Mittwoch wieder vor Augen geführt. Französische Kameraden geraten Morgen mit ihrem gepanzerten Fahrzeug in eine Sprengfalle, für zwei von ihnen kommt jede Hilfe zu spät. Der vermutlich von Islamisten verübte Angriff ereignet sich im Nordosten des westafrikanischen Krisenlandes. Dort sind auch die rund 1000 Bundeswehrsoldaten stationiert, die sich an der UN-Friedensmission zur Stabilisierung Malis beteiligen.