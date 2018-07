Export-Absicherung: Bundesregierung hebt Obergrenzen für Türkei-Bürgschaften auf

BerlinFür die staatliche Absicherung deutscher Exporte in die Türkei wird es in diesem Jahr keine Obergrenze mehr geben. Das Wirtschaftsministerium bestätigte am späten Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, dass die Deckelung der sogenannten Hermes-Bürgschaften bei 1,5 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr wieder entfällt. Man werde die eingehenden Anträge aber „sehr umfassend und intensiv im Einzelfall“ prüfen, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.