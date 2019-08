Export: Trotz Boykottdrohungen: China exportiert mehr Seltene Erden

Peking China hat ungeachtet wiederholter Drohungen mit Ausfuhrbeschränkungen deutlich mehr Seltene Erden ins Ausland verkauft. Im Juli schnellten die Exporte um 32,2 Prozent zum Vormonat nach oben auf 5243 Tonnen, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Zollbehörde in Peking hervorgeht. Das war nicht nur der zweite Anstieg in Folge, sondern zugleich der größte Wert seit Ende 2018. In den ersten sieben Monaten schrumpften die Exporte hingegen insgesamt um 7,3 Prozent auf 28.476 Tonnen.