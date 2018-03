Exportsubventionen: Trump-Regierung attackiert Handelsstreit mit Indien

Die wirtschaftspolitischen Spannungen zwischen USA und Indien verschärfen sich damit weiter. Indien, immerhin Asiens drittgrößte Volkswirtschaft, ist zu einem Lieblingsziel Trumps geworden. Das dürfte auch an dem massiven Handelsungleichgewicht zwischen beiden Staaten liegen: 2017 importierten die USA fast doppelt so viel wie sie selbst auf den Subkontinent verkauften. Insgesamt beläuft sich das Minus in der US-Handelsbilanz auf fast 23 Milliarden US-Dollar.