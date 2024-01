Extremismus Breivik wieder vor Gericht - Klage gegen norwegischen Staat

08. Januar 2024 | Quelle: dpa

Der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik war 2012 zur damaligen Höchststrafe verurteilt worden. Bild: Bild: dpa

In Norwegen hat ein Gerichtsverfahren zu einer erneuten Klage des Utøya-Attentäters Anders Behring Breivik gegen seine Haftbedingungen begonnen. Der 44-Jährige traf am Montag zum ersten Verhandlungstag in der Turnhalle des Gefängnisses Ringerike ein, die zum provisorischen Gerichtssaal umfunktioniert worden ist. Um kurz nach 10.00 Uhr erklärte Richterin Birgitte Kolrud das Verfahren nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB für eröffnet.