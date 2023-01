Extremismus Empörung über Koran-Verbrennung in Schweden

22. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der rechtsextreme Politiker Rasmus Paludan verbrennt in Stockholm in der Nähe der türkischen Botschaft einen Koran. Bild: Bild: dpa

Die Verbrennung eines Korans während einer Protestaktion nahe der türkischen Botschaft in Stockholm belastet die Gespräche mit der Türkei über den Nato-Beitritt Schwedens weiter. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bezeichnete den Vorfall am Samstag als „rassistisches Hassverbrechen” - auch in anderen mehrheitlich muslimischen Ländern sorgte die Aktion für Empörung. Schwedens Außenminister distanzierte sich von der Aktion und verurteilte sie als „islamfeindliche Provokation”.