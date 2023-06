Extremismus Guterres verurteilt Angriff auf Schule in Uganda

18. Juni 2023 | Quelle: dpa

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Bild: Bild: dpa

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Angriff auf eine Schule in Uganda mit Dutzenden Toten scharf verurteilt. Guterres verlangte ferner die sofortige Freilassung der entführten Kinder, wie ein UN-Sprecher in New York mitteilte. Die Verantwortlichen für diese entsetzliche Tat müssten vor Gericht gestellt werden.