Extremismus Schwere Ausschreitungen gegen Migranten in Zypern

02. September 2023 | Quelle: dpa

Rund 350 Vermummte auf Zypern zerstörten Geschäfte von Migranten und griffen die Menschen selbst an. Bild: Bild: dpa

Nach einer Demonstration gegen Flüchtlinge und Migranten hat es in der zyprischen Hafenstadt Limassol schwere Ausschreitungen gegeben. Rund 350 vermummte mutmaßliche Rechtsextreme - manche Medien berichteten von bis zu 500 - griffen am Freitagabend Geschäfte von Migranten und die Menschen selbst an.