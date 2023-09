Extremismus Zypern: Schwere Ausschreitungen gegen Migranten in Limassol

02. September 2023 | Quelle: dpa

Rund 350 Vermummte auf Zypern zerstörten Geschäfte von Migranten und griffen die Menschen selbst an. Bild: Bild: dpa

Nach einer Demonstration gegen Flüchtlinge und Migranten hat es am Freitagabend in der zyprischen Hafenstadt Limassol schwere Ausschreitungen gegeben. Rund 350 Vermummte griffen Geschäfte von Migranten und die Menschen selbst an, warfen Brandsätze und Steine und zündeten Mülltonnen an, wie die Zeitung „Cyprus Times” berichtete.