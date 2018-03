EZB-Chef: Draghi wertet Trumps Strafzölle als „gefährlich“

„Wenn Sie gegen Ihre Verbündeten Zölle erheben, fragt man sich, wer eigentlich die Feinde sind“, sagte EZB-Chef Mario Draghi laut einer Meldung der Agentur Bloomberg auf einer Pressekonferenz in Frankfurt, als er nach US-Präsident Trumps Plänen gefragt wurde. In der vergangenen Woche kündigte Präsident Donald Trump Pläne für Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte sowie Androhungen von Vergeltungsmaßnahmen durch einige der größten Handelspartner der USA an.