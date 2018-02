Facebook, Google & Co.: EU-Kommission will Internet-Riesen in einzelnen Ländern besteuern

BrüsselDie EU-Kommission will Internet-Giganten wie Facebook und Google in Steuerfragen künftig stärker in den einzelnen EU-Ländern zur Kasse bitten. Die Unternehmen sollten ihre Steuern dort zahlen, wo ihre Nutzer sind, und nicht, wo sie ihren Hauptsitz haben, heißt es in einem Arbeitspapier, dessen Entwurf der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Darin ist derzeit ein Steuersatz zwischen eins und fünf Prozent vorgesehen.