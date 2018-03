Facebook-Skandal: Cambridge Analytica hatte wohl Verbindung zu Brexit-Kampagne

Die Brexit-Kampagne des heutigen Außenministers Boris Johnson hatte 2016 40 Prozent ihres Budgets in die Arbeit eines kanadischen Datenanalyse-Unternehmen gesteckt, das mit der kanadischen Cambridge Analytica in Verbindung steht. CA war wegen unerlaubter Wahlwerbung für Donald Trump in die Kritik geraten.

Bild: Reuters