Ähnlich wie in Japan stellt sich hier jedoch das Problem, eine ausgewogene Mischung und überhaupt geeignete Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern zu finden. Denn in vielen außereuropäischen Ländern gibt es keine formale Ausbildung, was den Nachweis der Qualifikation schwierig macht. Gerade Handwerker lernen ihren Beruf dort meist nach dem Prinzip „Learning by Doing“ und müssen daher während der Antragsphase sorgfältig ausgewählt und nach der Ankunft zusätzlich ausgebildet werden.

Experten in Deutschland wie in Japan halten die jeweiligen Immigrationsgesetze für unzureichend. „Statt Einwanderungspolitik wird Gastarbeiterpolitik betrieben, die nur in sehr geringem Umfang erfolgreich sein kann“, meint Martin Schulz, Ökonom beim Fujitsu Research Institute in Tokio. Das kulturell abgeschlossene Japan scheue sich vor den Herausforderungen, die eine Öffnung für richtige Einwanderung mit sich bringen würde. Dazu gehört auch die Angst vor mehr Kriminalität in einem Land, das bislang als eines der sichersten der Welt gilt.