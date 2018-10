Fall Dschamal Chaschukdschi Verlobte des vermissten Reporters bittet USA um Hilfe

Istanbul Die Verlobte des in Istanbul vermissten saudi-arabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi hat US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania um Unterstützung gebeten. Sie hoffe, die beiden könnten helfen, etwas Licht in den Fall zu bringen, schrieb Hatice Cengiz am Dienstag in einem Beitrag für die „Washington Post“. Der Reporter hatte für die Zeitung geschrieben. Ein türkisches Blatt veröffentlichte Bilder einer angeblichen saudi-arabischen „Einheit“.