Fall Huawei China droht Kanada mit „schwerwiegenden Konsequenzen“

Meng war auf Betreiben der USA am 1. Dezember am Flughafen von Vancouver festgenommen worden, als sie in ein anderes Flugzeug umsteigen wollte. Sie ist auch die Tochter des Gründers des größten chinesischen Herstellers von Smartphones und von Netzwerkausrüstung für Mobilfunkkonzerne. Die Festnahme hat die Beziehungen zwischen China und den USA belastet und für Kursverluste an den internationalen Aktienmärkte gesorgt.