Fall „Iuventa“: Weitere Ermittlungen gegen Seenotretter in Italien

Der Streit um die „Iuventa“ schwelt sei langem. Allerdings gab es bisher noch keine Anklagen oder gar Informationen zu einem möglichen Prozess. „Im Kontext der weiteren Maßnahmen gegen andere NGOs wundern wir uns schon, warum nach Monaten, in denen keine Bewegung in dieser Sache zu erkennen war, nun diese Schritte erfolgen“, so der Jugend-Rettet-Sprecher. Die populistische Regierung in Italien geht derzeit verstärkt gegen private Seenotretter vor und verbietet ihnen die Einfahrt in italienische Häfen.