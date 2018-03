Fall Jan Kuciak: Slowakischer Präsident erwägt nach Mord an Journalist Neuwahlen

BratislavaNach der Ermordung des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter hat der slowakische Präsident Andrej Kiska eine Regierungsumbildung oder eine vorgezogene Neuwahl gefordert. Das seien die notwendigen Lösungen für die momentane politische Situation, sagte Kiska nach Angaben der Agentur TASR am Sonntag in einer Ansprache. Er fügte hinzu, das Vertrauen der Slowaken in Staat, Behörden und Beamte sowie in ihre Fähigkeit, den Bürgern Sicherheit zu garantieren, müsse wiederhergestellt werden. „Es gibt ein riesiges Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber dem Staat“, sagte Kiska am Sonntag in einer Fernsehansprache. „Und viele trauen den Strafverfolgungsbehörden nicht ... Dieses Misstrauen ist gerechtfertigt. Wir haben die Linie überschritten, es ging zu weit und es gibt keinen Weg zurück.“