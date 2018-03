Fall Ján Kuciak: Journalistenmord in der Slowakei hat politische Konsequenzen

BratislavaDer Doppelmord an einem Enthüllungsjournalisten und seiner Verlobten in der Slowakei hat immer stärker auch politische Konsequenzen. Nach dem Rücktritt von Kulturminister Marek Madaric legten am Mittwochabend zwei Vertraute des sozialdemokratischen Regierungschefs Robert Fico ihre Funktionen in der Staatsführung auf Eis. Zudem wollen sich die EU-Kommission und das Europäische Parlament mit den Vorgängen in dem kleinen EU-Land befassen.