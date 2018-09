Fall Kavanaugh Professorin will vor Senat gegen Trumps-Richter-Kandidaten aussagen

WashingtonIm Streit über den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung gegen den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht will das mutmaßliche Opfer nun voraussichtlich doch vor dem zuständigen Senatsausschuss aussagen. Die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford habe der Anhörung in der kommenden Woche zugestimmt, teilten ihre Anwältinnen am Samstag mit. Vorher müssten aber noch letzte Details geklärt werden. Als Termin sei der Donnerstag festgelegt worden, berichteten Medien.