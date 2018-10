Fall Khashoggi Irans Präsident Ruhani fordert von EU und USA Standhaftigkeit

Das sunnitischen Königreich Saudi-Arabien und der schiitische Gottesstaat Iran machen sich die Vorherrschaft in der Region streitig und unterstützen in den Kriegen in Syrien und im Jemen jeweils gegnerische Kräfte. Saudi-Arabien hatte die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen, nachdem aufgebrachte Demonstranten 2016 die saudische Botschaft in Teheran gestürmt und Teile des Gebäudes in Brand gesetzt hatten. Auslöser für die Proteste im Iran war die Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien. Seitdem sind die beiden islamischen Staaten Erzfeinde.