 Fall Khashoggi: Kanada prüft Ausstieg aus Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien

In Deutschland will die Bundesregierung bereits genehmigte, aber noch nicht ausgelieferte Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien auf den Prüfstand stellen. Das Königreich ist wegen des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi in die Kritik geraten. Viele Länder machen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für die Tat verantwortlich.