Fall Khashoggi Saudi-Arabien – der falsche Partner

Das Geld wiederum nun fehlt für das nächste große Megaprojekt: Die Wüstenstadt Neom. Bislang kann man die Träume nur anklicken. Auf der Website der futuristischen Stadt sieht man dann Hochglanz-Luftaufnahmen von Wüste und Meer, hippe Familienväter auf Dünenkämmen und smart aussehende Start-up-Gründer. So präsentieren die Saudis ihren megalomanen Zukunftsplan. Neom ist ein Stadtprojekt auf der Fläche Hessens – geleitet vom Ex-Siemens-Chef Klaus Kleinfeld. Die Broschüren sind gespickt mit Aufzählungen von allem, was in Sachen Nachhaltigkeit, urbaner Stadtplanung und Zeitgeist gerade so angesagt ist: Die Stromversorgung soll komplett aus erneuerbaren Energien stammen, autonomes Fahren würde der Normalfall, künstliche Intelligenz wäre überall, 3D-Druck und Roboterparks das Gewerbe von morgen. 500 Milliarden Dollar will der saudische Investmentfonds in die Planstadt an der Grenze zu Jordanien investieren. Bisher aber ist nichts geschehen. Die wirtschaftlichen Großprojekte sollen von gesellschaftlichen Reformen begleitet werden. Immerhin - seit diesem Sommer dürfen Frauen in Saudi-Arabien Autofahren und Fußballstadien besuchen.