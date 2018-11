Fall Khashoggi Scharfe Kritik an Trumps Kuschelkurs mit Saudis

In der Erklärung bezeichnete Trump die Tötung Khashoggis zwar als ein „schreckliches Verbrechen“, machte aber auch klar, dass Saudi-Arabien ein „großartiger Verbündeter“ sei. König Salman und der Kronprinz hätten jegliches Wissen von der Planung oder Durchführung des Mordes an Khashoggi vehement dementiert. Die US-Geheimdienste würden weiter alle Informationen zum Fall zusammenzutragen. Man werde aber wohl nie alle Fakten zu dem Mord kennen können.



Die US-Regierung hatte bislang Sanktionen gegen 17 Saudis erhoben, die im Verdacht stehen, für die Tötung Khashoggis verantwortlich oder mitschuldig zu sein. Forderungen auch aus Reihen der Republikaner nach einem Stopp milliardenschwerer Waffenverkäufe an Saudi-Arabien erteilte Trump eine Absage. Eine Abkehr von den Deals werde nur China und Russland in die Karten spielen, die dann für die USA einspringen würden.