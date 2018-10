Fall Khashoggi Siemens-Chef Kaeser sagt Reise nach Saudi-Arabien ab

Die mehr als 800 in Saudi-Arabien tätigen deutschen Unternehmen bräuchten Vertrauen und Rechtssicherheit, sagte Wansleben. „Zugleich kommt es darauf an, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen und über die Begleitung des wirtschaftlichen Transformationsprozesses auch gesellschaftliche Fortschritte in Saudi-Arabien zu bewirken.“ Insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Maschinen- und Anlagenbau, Pharma, Fahrzeuge oder Erneuerbare Energien könnten deutsche Unternehmen dazu beitragen, zur Diversifizierung der Wirtschaft am Golf beizutragen.