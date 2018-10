Fall Khashoggi Trump nimmt Saudi-Arabien in Schutz

US-Außenminister Mike Pompeo sagte nach einem Treffen mit König Salman und Kronprinz Mohammed in Riad, das Königreich habe bereits mit einer „ernsthaften und glaubwürdigen Untersuchung“ des Falls begonnen. Die Spur könnte zu Personen im Königreich führen. Die saudi-arabische Führung habe keine Ahnung von den Vorgängen in dem Konsulat in Istanbul, sich aber zur Rechenschaft verpflichtet. Dies bedeute, dass sich unter Umständen auch „ranghohe Führer und Beamte in Saudi-Arabien“ verantworten müssten, sagte Pompeo, der nun in die Türkei weiterreisen sollte.