Fall Khashoggi US-Kongress bringt Sanktionen gegen Riad auf den Weg

09. Februar 2019 , aktualisiert 09. Februar 2019, 09:38 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der amerikanische Kongress will bestimmte Waffenverkäufe an Saudi-Arabien verbieten. Die Initiative ist eine Reaktion auf den Mord an Jamal Khashoggi.